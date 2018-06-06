Притяжение в индустрию

Основатели школы кино и телевидения «Индустрия» Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко встретились с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи. Поделившись секретами мастерства, они призвали старшеклассников идти учиться в «Индустрию» и поднимать отечественный кинематограф на новый уровень.

Мастер-класс проходил в актовом зале образовательного центра, где не осталось ни одного свободного места. В «Сириус» приехали ребята со всей страны — из Санкт-Петербурга, Тольятти, Калининграда... Поэтому и состав аудитории был максимально разнообразным. Пришли поучиться у кинематографистов и члены молодежной сборной по хоккею, которым, как напомнил Федор Бондарчук, посвящен сериал «Молодежка».

О механизмах киноиндустрии и этапах работы над фильмом он рассказал на примере блокбастера «Притяжение». На большом экране показывали сцены из «Притяжения» и вслед за ними — документальные кадры со съемочной площадки.

— В ряде сцен была задействована новейшая сверхсовременная техника, показывающая сегодняшнее состояние российской армии, которое находится на самом высоком уровне, — поделился Федор Бондарчук. — Мы с командой очень благодарны Министерству обороны и лично Сергею Кужугетовичу Шойгу за большую поддержку на съемках «Притяжения».

Кроме того, режиссер упомянул и о сиквеле: съемки продолжения будут проходить в Москве, но детали пока не раскрываются.

После выступлений спикеров слушатели задавали вопросы — как правильно написать сценарий и снять интересную картину, где брать свежие истории. Дети буквально засыпали Бондарчука, Врубеля и Андрющенко вопросами, но те терпеливо и развернуто отвечали на все. Федор Бондарчук также объяснил ребятам схему финансирования проектов через питчинги в Фонде кино.

Порой вопросы перерастали в дискуссии. Некоторые ребята поспорили с Федором Бондарчуком о сюжете «Притяжения», уверенно аргументируя свои соображения. Режиссер остроумно отвечал, вызывая в зале взрывы смеха.

Одна из участниц мероприятия интересовалась, можно ли сниматься в кино, не имея актерского образования, если есть талант. Федор Бондарчук ответил, что такое возможно, но всё же в России лучшая в мире актерская школа и образование получить стоит.

— Я убежден, что в кино должны приходить люди, которые готовы выкладываться в профессии на 1000 процентов, — подчеркнул он.

Режиссер и продюсер Александр Андрющенко добавил, что успех в профессии приходит только ценой большого труда и если посвящать ей жизнь, то лучше выбрать и профильное образование. А продюсер Михаил Врубель отметил, что молодых талантов особенно ждут на новом курсе, посвященном компьютерным технологиям в кино. А вообще учиться надо всегда, призвали кинематографисты детей.

— Мне очень интересно, что сейчас происходит в области технологий и драматургии. Я максимально погружаюсь в изучение этих вопросов каждый день, — признался Федор Бондарчук.

Под конец ребятам показали юмористический ролик «Индустрии», где ведущие звезды российского кино признаются в «зависимости» от профессии. И кто знает, может быть, благодаря учащимся «Сириуса», посетившим мастер-класс, этот круг «зависимых» расширится.