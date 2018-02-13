«Мы ищем молодых, решительных и дерзких»

Имя ньюсмейкера российской киноиндустрии Федора Бондарчука только за последнее время появилось в титрах премьерных картин «Селфи» и «Лед». Его долгосрочные планы также связаны с киношколой «Индустрия». Несмотря на тотальную занятость, Федор Сергеевич нашел время, чтобы рассказать корреспонденту «Известий» о насущных проблемах и перспективах отечественного кино, международном сотрудничестве и любви к Москве.

— Федор Сергеевич, недавно «Индустрия» с размахом отметила новоселье. Как вам кажется, должны ли ее выпускники поменять ситуацию в российском кинематографе?

— Я не люблю все эти разговоры, что кто-то должен поменять всю индустрию. Мы ничего никому не должны. Я ответственен сам за себя, за свою компанию. И именно из этого родилась философия школы кино и телевидения «Индустрия»: мы хотим готовить кинематографистов под себя, под наши компании Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, «Водород», под проекты Национальной Медиа Группы. Поверьте, это очень большая часть киноиндустрии.

А за всех я не в состоянии отвечать, да и не хочу. Я ответственен за тех людей, с которыми работаю, дружу, с кем снимаю и продюсирую кино, с кем у меня партнерские отношения. Именно поэтому у нас был такой сложный отбор студентов, которым преподают в первую очередь действующие кинематографисты.

— Жесткая позиция.

— Не жесткая — ответственная. На самом деле всё неплохо у нас в индустрии. В 2017 году доля российского кино в общем бокс-офисе была очень высокой. Достижение выдающееся. Но почему-то мы молчим. А я хочу и буду говорить об этом! Впервые за многие годы доля российского кино в общем прокате превысила 25%. Для сравнения, в 2016 году она составляла 18%. Мы — большие молодцы!

— У школы есть гранты для одаренных студентов. Планируете ли вы увеличить количество бесплатных мест в «Индустрии»?

— У нас есть шесть грантов от наших студий и от Национальной Медиа Группы. Сейчас мы надеемся на поддержку Фонда кино, за что я им безмерно благодарен. В дальнейшем количество грантов будет увеличиваться за счет поддержки студий-партнеров.

Фразу Чарльза Диккенса — «Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим» — хочу повесить на стену в школе (смеется). К нам пришли невероятно яркие, талантливые, потрясающие ребята. Лично для меня «Индустрия» — это самое большое достижение.

Бондарчук_2 Киношкола «Индустрия» Фото: пресс-служба Art Pictures

— Каким критериям должен соответствовать студент, чтобы получить грант на льготное обучение?

— Ох, как же это субъективно. На что же ты можешь опираться, делая такой выбор? Только на свой опыт и интуицию. Как определить меру таланта? Ответственность большая. У меня-то к себе больше вопросов, чем ответов.

Вступительный конкурс представляет собой серьезную работу — абитуриенты делают собственное видео-представление, пишут рецензии на фильмы, готовят синопсисы и выполняют индивидуальные творческие задания. По выполненным заданиям мы оцениваем качество работ и, исходя из этого, уже можем решать, заслуживает ли будущий студент гранта. Мы даем его на один год из двухгодичной программы, чтобы в конце первого этапа обучения быть уверенными, что студент подтвердил наши ожидания своей работой.

Мы ищем молодых, решительных и дерзких, тех, кто не боится рисковать и жаждет новых свершений. Если ты обладаешь этими качествами — значит, мы ждем именно тебя. Для того чтобы определиться с факультетом, так как многие выбирают между несколькими специальностями, мы проводим дни открытых дверей. Именно на них у абитуриентов есть шанс пообщаться с преподавателями школы, детально узнать программу курса и задать вопросы.

— Полноценное кинообразование в Москве дает признанный в стране и в мире ВГИК, ваша альма-матер. Можно ли сказать, что «Индустрия» пытается стать достойным конкурентом институту?

— Сравнивать нас неправильно. Школа абсолютно точно не стремится составить конкуренцию ВГИКу, это две разные институции, каждая из которых движется в своем направлении. «Индустрия» — негосударственная организация. За два года обучения мы стараемся дать максимально широкую программу, которая бы включала не только теоретические, но и прежде всего практические знания, столь необходимые в кино. К нам приходят в том числе студенты, уже отучившиеся в кино- и театральных вузах, так что школа становится для них своего рода повышением квалификации и входным билетом в индустрию.

— Есть ли у «Индустрии» возможность выйти на международный образовательный уровень? Пригласить западных педагогов, обмениваться студентами с западными киношколами?

— По поводу обмена студентами не могу сказать, в этом направлении мы пока не думали. А приглашать, скажем так, не педагогов, а спикеров — можно и нужно. Только что прошел мастер-класс Паоло Дженовезе, режиссера фильма «Идеальные незнакомцы». Еще я разговаривал с лауреатом «Оскара» за фильм «Прибытие» саунд-дизайнером Дэйвом Уайтхедом, президентом IMAX Грэгом Фостером, выпускницей Йельской школы драмы Светой Ефремовой, которая преподает актерскую технику... Хотя в «Индустрии» нет актерского факультета, но эти знания мы даем режиссерам.

Бондарчук_1 Федор Бондарчук Фото: пресс-служба Art Pictures

— Кого из преподавателей вы мечтаете получить в педагоги киношколы?

— Прежде всего я рад, что с нами в команде — ведущие кинематографисты страны и что наша работа в «Индустрии» получила такой отклик киносообщества. Вступительные экзамены на режиссерский факультет вел Александр Велединский, спасибо ему! Ждем Алену Долецкую с лекциями о моде в кино. Дуня Смирнова рассказывала о работе режиссера с актером. Сергей Гармаш зажигал в прошлом году. Сейчас все студенты находятся в съемочном периоде — их курируют Егор Баранов, Илья Стюарт, Петр Ануров и другие профессионалы своего дела, те, кто находится в сердце кинематографа здесь и сейчас. Это ли не показатель? Конечно, у нас в планах и глобальное сотрудничество — хотелось бы, чтобы среди преподавателей школы появились и иностранные эксперты, так что мы активно работаем в этом направлении.

— Мэр столицы на открытии «Индустрии» говорил не только о помощи киношколе, но и о содействии кинематографистам, желающим снимать фильмы в Москве. Ведь известно, что через кино можно составить положительный имидж городу. Насколько привлекательна столица для производства международных кинопроектов?

— Москва разная. Тут можно найти всё что угодно, было бы желание. В последнее время город становится всё красивее и привлекательней для кинематографистов. Особенно после двух лет капитального обновления и проведенной реконструкции. В целом российская столица — один из лучших городов для съемок международных проектов. Но общественная и внешнеполитическая ситуация вносит свои коррективы. Да, конечно, проблемы существуют. Но их решение не зависит от киноиндустрии или от ее готовности представить Москву на большом международном экране во всей красе.

— Проблемы есть и у отечественных киностудий. Как работать в городе, где съемочный процесс требует перекрытия улиц, площадей, станций метро? А получить разрешение на это — непросто.

— Город живет по своим правилам. И не дай бог, ты нарушишь их. Влетишь по полной. Конечно, чтобы массовка прошлась в костюмах по Тверской, а герои на карете проехали по Брюсову переулку, необходимо перекрыть несколько улиц. А это для города катастрофа. Москва тут же встанет в пробках. Поэтому кинокомпаниям, конечно, в первую очередь надо наладить коммуникацию с городом. Надо признаться, что в последние два года она налажена. А там глядишь, и система рибейтов (возврат части расходов, понесенных кинематографистами при производстве фильмов на территории России. — «Известия»), которую так ждут все мои коллеги, все-таки заработает.

— По какой же статье проходят съемки в Москве сейчас?

— Процесс киносъемки, присутствие съемочной группы на московских улицах приравниваются к массовым мероприятиям и выступлениям. Они организуются в соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Чтобы начать съемки, кинокомпания должна собрать необходимые разрешения от департамента региональной безопасности, департамента транспорта, департамента ЖКХ и так далее. Было бы хорошо, чтобы эти все согласования сфокусировались в одном ведомстве.

Бондарчук_3 Киношкола «Индустрия» Фото: пресс-служба Art Pictures

— Вы говорите о системе «одного окна»?

— Система «одного окна» работала некоторое время. Сейчас она трансформируется. Должна начать активную деятельность Московская кинокомиссия, которая будет оказывать студиям содействие в организации съемок в городе. С ее помощью должны быть преодолены и административные барьеры.

Конечно, я понимаю, это — гиперсложно. Москва — огромный город, центр политической жизни страны, в котором находится глава государства, правительство, Госдума. В нем проводятся мероприятия федерального и международного уровня, а также у Москвы есть собственные фестивали и праздники. И всё это сосредоточено в центре города. Чтобы планировать в Москве съемки, в городе необходимо создать для этого определенные условия. Во всяком случае, сейчас мы видим желание столичных властей и мэра помочь, организовать, можно сказать, спродюсировать эти условия кинематографистам.

— Вам известна статистика, сколько сегодня фильмов снимается в столице?

— 80% российского кино снимают в Москве. Это примерно 50 картин.

— При этом режиссеры говорят, что снимать в Москве очень дорого. Да и с исторической застройкой возникают проблемы. Сложно снять кино про СССР, когда в окнах пластиковые рамы.

— Действительно, работать в Москве дорого. Москва — особенный город. Если вам нужен старинный город или штакетные заборы, в России много других мест. Историческую застройку можно снять в Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге.