Школа кино и телевидения «Индустрия» и компания Disney объявили о сотрудничестве

Школа кино и телевидения «Индустрия» и компания Disney в России объявили о начале сотрудничества. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем iz.ru во вторник, 5 июня.

В рамках совместной программы в школе будут проходить образовательные мероприятия с привлечением зарубежных кинематографистов, сотрудничающих с Disney. Их также будут проводить в регионах и в рамках профильных фестивалей. Студентам «Индустрии» будет предоставлена возможность практики на российских проектах Disney. Действующим профессионалам предложат интенсивное обучение: модульные программы с сотрудниками, работающими над глобальными проектами, а также экспертиза компании – лидера международного кинорынка.

«Когда мы только создавали «Индустрию», для нас было очень важно, чтобы студенты могли получить практические знания и опыт уже с первых дней. Всего год назад мы анонсировали открытие школы на «Кинотавре», а уже сегодня пять наших студентов участвуют в программе короткого метра фестиваля. Одним словом, мы не сбиваемся с выбранного курса, и наше стратегическое партнерство с таким крупным игроком рынка — тому подтверждение», — рассказал основатель школы, режиссер Федор Бондарчук.

По словам генерального директора компании Disney в России Марины Жигаловой-Озкан, проект окажет значительную поддержку начинающим кинематографистам.

«Уверена, что, объединив настолько сильные проекты и запустив программу по обмену опытом, мы сможем поддержать начинающих кинематографистов и вдохновить их на новые идеи и решения», — отметила она.

Школа кино и телевидения «Индустрия» — совместный проект режиссера Федора Бондарчука, «Национальной медиа группы» и продюсеров кинокомпании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко.

Миссия школы — формирование нового поколения профессиональных творческих кадров для российской киноиндустрии.



