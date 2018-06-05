«Индустрия» успехов

В рамках XXIX российского кинофестиваля «Кинотавр» состоялась совместная презентация школы кино и телевидения «Индустрия» (учредители — Национальная Медиа Группа, Art Pictures и «Водород») и «Уолт Дисней Компани СНГ». На мероприятии подвели итоги первого года работы школы. Также было объявлено о партнерстве «Индустрии» и «Уолт Дисней Компани СНГ».

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал, что пять работ первых студентов «Индустрии» вошли в конкурс короткометражных фильмов «Кинотавра».

— Для нас важно, что после шести месяцев образовательной программы мы получили около 50 работ студентов, пять из которых вошли в конкурс короткого метра «Кинотавра». Это невероятный успех, — отметил Федор Бондарчук.

Гости кинофестиваля смогут увидеть картины «индустрийцев»: «Марсианские хроники нас нас нас» Анатолия Коблова (главную женскую роль сыграла актриса Паулина Андреева), «Безголовые» Нины Притулы, «Розыгрыш» Виталия Дудника, «Человек по акции» Никиты Левина и «Допинг» Константина Неклюдова. В общей сложности в конкурсе короткого метра в этом году участвуют 29 проектов.

Также Федор Бондарчук объявил, что с этого года у «Индустрии» появится попечительский совет, в него войдет генеральный директор «Уолт Дисней Компани СНГ» Марина Жигалова-Озкан.

— Мы хотим развивать российский кинорынок и считаем, что «Индустрия» — невероятно энергичный проект, который всего за год добился видимых результатов. Для меня большая честь стать первой в попечительском совете школы, — рассказала «Известиям» Марина Жигалова-Озкан. — Уже сейчас есть несколько основных направлений сотрудничества, которые мы разрабатываем, а также большое количество творческих идей, которые мы будем вместе воплощать.

Она напомнила о проходящем сейчас проекте «Счастье — это...», рассчитанном на поддержку молодых кинематографистов. Финал конкурса будет проводиться в рамках программ «Индустрии». Два студента школы прошли в финал.

Также Марина Жигалова-Озкан сообщила, что специалисты компании Disney уже разрабатывают учебные программы для курсов «Индустрии». Первые мастер-классы для студентов пройдут уже этим летом. Как отметила генеральный директор, основная цель всех программ — помочь начинающим режиссерам и сценаристам.

— Для школы очень важно находиться в контексте современного мирового кинематографа и кинообразования, и партнерство с Disney стало первым шагом в этом направлении, — пояснил продюсер компании «Водород» Михаил Врубель. — Подводя же итоги первого года работы школы, я бы хотел отметить, что «Индустрия» стала точкой притяжения для всего нашего кино. Наши друзья-кинематографисты, которые в прошлом году на первой презентации на «Кинотавре» не верили, что у нас получится реализовать наши планы, в этом году уже преподают в «Индустрии». В целом первый год мы провели бодро, и дальнейшие перспективы представляются радужными.

Сооснователь школы продюсер Александр Андрющенко сообщил, что 20 июля в киноцентре «Октябрь» состоится второй день открытых дверей, на который приглашаются все молодые талантливые люди, которые хотят снимать кино и планируют связать свое будущее с российской киноиндустрией.

Федор Бондарчук и Михаил Врубель напомнили, что в «Индустрии» есть бесплатные гранты для самых талантливых соискателей, особенно для тех, кто приезжает из регионов. В этом году количество грантов увеличилось вдвое.