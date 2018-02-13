Федор Бондарчук рассказал о студентах киношколы «Индустрия»

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук рассказал в интервью «Известиям» о студентах школы кино и телевидения «Индустрия» и долгосрочных планах, связанных с ней.

Федор Бондарчук рассказал, что к отбору студентов школа подходит крайне ответственно. Все абитуриенты проходят серьезный вступительный конкурс, особенно те, кто хочет получить грант на льготное (бесплатное) обучение. Выдается оно на один год, чтобы в конце убедиться: в студенте не ошиблись.

«Вступительный конкурс представляет собой серьезную работу — абитуриенты делают собственное видео-представление, пишут рецензии на фильмы, готовят синопсисы и выполняют индивидуальные творческие задания. По выполненным заданиям мы оцениваем качество работ и, исходя из этого, уже можем решать, заслуживает ли будущий студент гранта», — прокомментировал Бондарчук критерии отбора.

В школе проводятся дни открытых дверей, чтобы помочь будущим студентам определиться с факультетом, мастер-классы с иностранными спикерами, а педагогами являются профессионалы своего дела — ведущие кинематографисты страны, среди которых Петр Ануров, Дуня Смирнова, Сергей Гармаш и многие другие. Также Бондарчук отметил, что активно работает в привлечении иностранных экспертов для преподавания в школе и считает «Индустрию» своим главным достижением.

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