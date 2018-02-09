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Компания «Рок» Алексея Учителя вошла в список лидеров кинопроизводста РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Творческо-производственное объединение «Рок» Алексея Учителя впервые с 2013 года вернулось в список топ-10 лидеров российского кинопроизводства. Перечень опубликован на сайте Фонда кино.

«В список вошли 10 кинокомпаний. Вместо компании Enjoy Movies, которая на протяжении последних нескольких лет входила в данный перечень, лидером отечественного кинопроизводства стало Творческо-производственное объединение «Рок», — говорится в сообщении.

При составлении списка представители фонда руководствовались несколькими критериями оценки деятельности кинокомпаний за последние пять лет: продолжительность работы компании на рынке и количество выпущенных ею фильмов, количество наград кинофестивалей и кинопремий, а также посещаемость фильмов в кинотеатрах и телевизионный рейтинг.

В декабре портал iz.ru писал, что фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» за полтора месяца проката в России и странах СНГ собрал более 543 млн рублей. Однако 17 января власти Украины ввели запрет на показ этого фильма. Это решение было мотивировано тем, что в создании ленты участвовал музыкант, включенный в список угрожающих нацбезопасности лиц.

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