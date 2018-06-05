Серебренников стал лауреатом балетной премии «Бенуа де ла данс»
Режиссер Кирилл Серебренников удостоен награды международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс» за постановку балета «Нуреев». Имена лауреатов престижной премии назвали во вторник в Большом театре.
Премьера «Нуреева» прошла на сцене Большого театра 9 декабря. В этом спектакле худрук «Гоголь-центра» выступил в качестве режиссера, сценографа и автора либретто. В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии».
Престижную награду за постановку спектакля «Нуреев» также получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.
Премия «Бенуа де ла данс» была учреждена в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сейчас — Международный союз деятелей хореографии). В том же году фестиваль впервые был представлен в Большом театре. Организаторы отмечают, что этот приз известен в мире как балетный Оскар.