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Серебренников стал лауреатом балетной премии «Бенуа де ла данс»

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Фото: Global Look Press/Li Yong
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Режиссер Кирилл Серебренников удостоен награды международного балетного фестиваля «Бенуа де ла данс» за постановку балета «Нуреев». Имена лауреатов престижной премии назвали во вторник в Большом театре.

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Премьера «Нуреева» прошла на сцене Большого театра 9 декабря. В этом спектакле худрук «Гоголь-центра» выступил в качестве режиссера, сценографа и автора либретто. В настоящий момент Серебренников находится под домашним арестом в рамках дела «Седьмой студии».

Престижную награду за постановку спектакля «Нуреев» также получили хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий.

Премия «Бенуа де ла данс» была учреждена в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии (сейчас — Международный союз деятелей хореографии). В том же году фестиваль впервые был представлен в Большом театре. Организаторы  отмечают, что этот приз известен в мире как балетный Оскар.

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