Петипа навсегда
200-летие со дня рождения Мариуса Петипа Большой театр отметил большим гала-концертом с участием звезд мирового балета. За пульт оркестра встал Алексей Богорад. Желающих посетить представление во славу великого хореографа оказалось много — организаторам пришлось дать два вечера с одинаковой программой.
Сочинения юбиляра в афише, впрочем, не преобладали. Большой театр представил две композиции. Анастасия Денисова и Артемий Беляков в изящно-игривой манере преподнесли па-де-де Принцессы Флорины и Голубой птицы. Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин с необыкновенной легкостью станцевали па-де-де из балета «Талисман». Петербуржцы вспомнили воссозданную Сергеем Вихаревым «Спящую красавицу», делегировав в столицу Олесю Новикову (Мариинский театр) и Леонида Сарафанова (Михайловский театр) с па-де-де Авроры и Дезире. Разочаровали посланцы Парижской оперы Людмила Пальеро и Матиас Эйманн, заплутавшие в заковыристой хореографии Рудольфа Нуреева, переиначившего «Дон Кихота». Зато торжественным финальным аккордом прозвучало Гран па из «Раймонды» с участием Ольги Смирновой и Семена Чудина.
Немалую часть вечера заняли произведения неоклассического стиля, создатели которых так или иначе ориентировались на стандарты, заданные Мариусом Ивановичем. Хозяева сцены Алена Ковалева и Якопо Тисси достаточно аморфно исполнили адажио из «Бриллиантов» Джорджа Баланчина. В его же па-де-де на музыку Чайковского блеснули гости из Мариинки Виктория Терешкина и Владимир Шкляров. В «Большом классическом па» Виктора Гзовского репутацию Большого балета поддержал Артем Овчаренко в паре с Се Юн Пак из Парижской оперы. Давно не бывавшие в Москве экс-солисты Американского балетного театра Алессандра Ферри и Марсело Гомес погрузились в призрачный мир Кристофера Уилдона («После дождя» на музыку Арво Пярта).
Остальной репертуар имел к Петипа более отдаленное отношение, но горячо приветствовался публикой. С восторгом были приняты два лирических номера французских ветеранов Мануэля Легри и Изабель Герен. Экс-этуали Парижской оперы еще раз подтвердили: чтобы растрогать публику, необязательно совершать феерические трюки, достаточно быть предельно выразительным.
Прекрасны были Екатерина Кондаурова и Юрий Смекалов (Мариинский театр) в дуэте из «Парка» Анжелена Прельжокажа. Овацией приветствовал зал приму Королевского балета Великобритании Наталью Осипову, когда-то покинувшую Большой ради международной карьеры. Балерина представила две полярных композиции — текучий, как масло, дуэт на арабскую музыку в постановке Сиди Ларби Шеркауи (партнер Джейсон Киттельбергер) и образчик хореодрамы — дуэт из «Манон» Кеннета Макмиллана (партнер Владимир Шкляров).
Светлана Захарова и Михаил Лобухин в качестве оммажа Петипа выбрали композицию из «Тристана и Изольды» Кшиштофа Пастора, Люсия Лакарра и Марлон Дино — еще более авангардистскую «Закрученную спираль» в хореографии Рассела Малифанта и (в качестве контраста) адажио из «Лебединого озера» в постановке ближайшего соратника Петипа Льва Иванова.
«Да хранит Бог мою вторую родину, которую я люблю всем сердцем», — написал в мемуарах уроженец Марселя, ставший великим русским балетмейстером. Россия ответила ему взаимностью — нет у нас музыкального театра, где не шли бы спектакли Мариуса Петипа, а его юбилей отмечается масштабно по всей стране. Отдельные знатоки, правда, сетуют, что масштаб художественный вышел за рамки творчества хореографа. Под знаменем Петипа дают то, под чем бы он никогда не подписался. Но, согласитесь, замечательно, что есть у нас фигура, объединившая правых и левых, традиционалистов и консерваторов, сторонников прошлого и адептов будущего. И те, и другие, и третьи могут клясться именем Петипа — в него поверят.