Петипа навсегда

200-летие со дня рождения Мариуса Петипа Большой театр отметил большим гала-концертом с участием звезд мирового балета. За пульт оркестра встал Алексей Богорад. Желающих посетить представление во славу великого хореографа оказалось много — организаторам пришлось дать два вечера с одинаковой программой.

Сочинения юбиляра в афише, впрочем, не преобладали. Большой театр представил две композиции. Анастасия Денисова и Артемий Беляков в изящно-игривой манере преподнесли па-де-де Принцессы Флорины и Голубой птицы. Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин с необыкновенной легкостью станцевали па-де-де из балета «Талисман». Петербуржцы вспомнили воссозданную Сергеем Вихаревым «Спящую красавицу», делегировав в столицу Олесю Новикову (Мариинский театр) и Леонида Сарафанова (Михайловский театр) с па-де-де Авроры и Дезире. Разочаровали посланцы Парижской оперы Людмила Пальеро и Матиас Эйманн, заплутавшие в заковыристой хореографии Рудольфа Нуреева, переиначившего «Дон Кихота». Зато торжественным финальным аккордом прозвучало Гран па из «Раймонды» с участием Ольги Смирновой и Семена Чудина.

Немалую часть вечера заняли произведения неоклассического стиля, создатели которых так или иначе ориентировались на стандарты, заданные Мариусом Ивановичем. Хозяева сцены Алена Ковалева и Якопо Тисси достаточно аморфно исполнили адажио из «Бриллиантов» Джорджа Баланчина. В его же па-де-де на музыку Чайковского блеснули гости из Мариинки Виктория Терешкина и Владимир Шкляров. В «Большом классическом па» Виктора Гзовского репутацию Большого балета поддержал Артем Овчаренко в паре с Се Юн Пак из Парижской оперы. Давно не бывавшие в Москве экс-солисты Американского балетного театра Алессандра Ферри и Марсело Гомес погрузились в призрачный мир Кристофера Уилдона («После дождя» на музыку Арво Пярта).

Остальной репертуар имел к Петипа более отдаленное отношение, но горячо приветствовался публикой. С восторгом были приняты два лирических номера французских ветеранов Мануэля Легри и Изабель Герен. Экс-этуали Парижской оперы еще раз подтвердили: чтобы растрогать публику, необязательно совершать феерические трюки, достаточно быть предельно выразительным.

Прекрасны были Екатерина Кондаурова и Юрий Смекалов (Мариинский театр) в дуэте из «Парка» Анжелена Прельжокажа. Овацией приветствовал зал приму Королевского балета Великобритании Наталью Осипову, когда-то покинувшую Большой ради международной карьеры. Балерина представила две полярных композиции — текучий, как масло, дуэт на арабскую музыку в постановке Сиди Ларби Шеркауи (партнер Джейсон Киттельбергер) и образчик хореодрамы — дуэт из «Манон» Кеннета Макмиллана (партнер Владимир Шкляров).

Светлана Захарова и Михаил Лобухин в качестве оммажа Петипа выбрали композицию из «Тристана и Изольды» Кшиштофа Пастора, Люсия Лакарра и Марлон Дино — еще более авангардистскую «Закрученную спираль» в хореографии Рассела Малифанта и (в качестве контраста) адажио из «Лебединого озера» в постановке ближайшего соратника Петипа Льва Иванова.