Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Посвящение Мариусу Петипа»

Президент России Владимир Путин поздравил участников фестиваля российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», приуроченного к 200-летию балетмейстера. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что эта дата является особой как для отечественной, так и мировой культуры.

«С именем выдающегося Мастера связана целая эпоха в истории русского балета, и весьма символично, что отрывки из его знаменитых постановок вошли в программу фестиваля», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на фасаде Академии русского балета имени Вагановой откроют мемориальную доску в честь балетмейстера.