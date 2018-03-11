Путин выступил с обращением к участникам фестиваля «Посвящение Мариусу Петипа»
Президент России Владимир Путин поздравил участников фестиваля российских балетных школ «Посвящение Мариусу Петипа», приуроченного к 200-летию балетмейстера. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил, что эта дата является особой как для отечественной, так и мировой культуры.
«С именем выдающегося Мастера связана целая эпоха в истории русского балета, и весьма символично, что отрывки из его знаменитых постановок вошли в программу фестиваля», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что на фасаде Академии русского балета имени Вагановой откроют мемориальную доску в честь балетмейстера.