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Скончался замдиректора Театра Станиславского и Немировича-Данченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заместитель генерального директора Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Зураб Сахокия скончался в Москве на 83-м году жизни. 

Об этом сообщила пресс-служба театра. Сахокия более 30 лет руководил балетной труппой театра. Заместителем генерального директора он стал в 2014 году. 

«Многие годы Зураб Сахокия был одной из ключевых фигур в жизни балетной труппы. Он олицетворял связь поколений в театре, был одним из хранителей его традиций», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что прощание с артистом состоится в театре в субботу в 12:30 мск. В этот же день в храме Рождества Богородицы пройдет отпевание. Сахокия будет похоронен в столице на Троекуровском кладбище. 

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