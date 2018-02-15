Скончался замдиректора Театра Станиславского и Немировича-Данченко

Заместитель генерального директора Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Зураб Сахокия скончался в Москве на 83-м году жизни.

Об этом сообщила пресс-служба театра. Сахокия более 30 лет руководил балетной труппой театра. Заместителем генерального директора он стал в 2014 году.

«Многие годы Зураб Сахокия был одной из ключевых фигур в жизни балетной труппы. Он олицетворял связь поколений в театре, был одним из хранителей его традиций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что прощание с артистом состоится в театре в субботу в 12:30 мск. В этот же день в храме Рождества Богородицы пройдет отпевание. Сахокия будет похоронен в столице на Троекуровском кладбище.