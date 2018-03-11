Мемориальную доску в честь балетмейстера Петипа откроют в Петербурге

Мемориальную доску в честь балетмейстера Мариуса Петипа откроют на фасаде Академии русского балета имени Вагановой в воскресенье, 11 марта. Ее открытие было приурочено к 200-летнему юбилею Петипа, передает телеканал «78.ru».

Мариус Петипа родился 11 марта 1818 года во Франции. Его отец был балетмейстером, а мать драматической актрисой, пишет ТАСС. Он начал заниматься хореографией с семи лет. В 16 лет Петипа уже получил место балетмейстера и солиста в Нантском театре.

В 1847 году он был приглашен в Санкт-Петербург на должность директора Императорских театров Александра Гедеонова. В 1855 году он начал преподавать классический танец в петербургском Театральном училище. Российское подданство Петипа получил в 1984 году. Балетмейстер умер в 1910 году, ему было 92 года.

10 марта стало известно о смерти бывшей солистки Большого театра Галины Кравченко. Она скончалась на 74-м году жизни в Бразилии. Прощание с артисткой состоялось в школе Большого театра в городе Жоинвили, где она жила и работала последние годы.