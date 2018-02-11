Мемориальную доску в честь летчика Филипова открыли в Воронеже

Мемориальную доску в честь летчика Романа Филипова, погибшего в бою в Сирии, установили 10 февраля в школе Воронежа, где он учился.

Об этом сообщила директор городской школы №85 Галина Клепикова.

Ранее комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила учебному заведению имя Филипова. Будущий летчик учился здесь с 1991 по 2001 год.

«Сегодня установили и открыли мемориальную доску. Был митинг с участием школьников, курсантов (Военно-воздушной) академии, ветеранов Великой Отечественной войны и горячих точек, родителей Романа и родителей учеников», — цитирует директора школы «РИА Новости».

Майор ВКС РФ Роман Филипов геройски погиб в Сирии 3 февраля. Боевики сбили самолет Су-25, за штурвалом которого находился летчик, в провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами.

Филипов получил звание Героя России посмертно. Он был похоронен с воинскими почестями в Воронеже.