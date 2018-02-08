Тысячи людей пришли проститься с Героем России Романом Филиповым

Тысячи воронежцев пришли в четверг проститься с Героем России, летчиком Романом Филиповым. Отпевание погибшего в Сирии пилота прошло в местном храме. Панихида прошла в Доме офицеров военного городка Северный.

С Филиповым пришли проститься родные, друзья, бывшие одноклассники и учителя, знакомые и множество неравнодушных горожан.

В траурных мероприятиях принимают участие прибывшие в Воронеж статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков и главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Самолет Ил-76 Минобороны России с телом майора Филипова встречала рота почетного караула.

Романа Филипова похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в четверг с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым простились министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники военного ведомства. Траурное мероприятие прошло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Майор ВКС РФ Роман Филипов геройски погиб в Сирии в минувшую субботу, 3 февраля. Самолет Су-25, за штурвалом которого находился летчик, сбили боевики в провинции Идлиб. Пилоту удалось катапультироваться. Он погиб в бою с террористами.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».