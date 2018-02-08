Прямой эфир

Тысячи людей пришли проститься с Героем России Романом Филиповым

0
Фото: ТАСС/Илья Тимин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тысячи воронежцев пришли в четверг проститься с Героем России, летчиком Романом Филиповым. Отпевание погибшего в Сирии пилота прошло в местном храме. Панихида прошла в Доме офицеров военного городка Северный.

С Филиповым пришли проститься родные, друзья, бывшие одноклассники и учителя, знакомые и множество неравнодушных горожан.

В траурных мероприятиях принимают участие прибывшие в Воронеж статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков и главком ВКС РФ Сергей Суровикин.

Самолет Ил-76 Минобороны России с телом майора Филипова встречала рота почетного караула.

Романа Филипова похоронят с воинскими почестями на Аллее Героев на Коминтерновском кладбище Воронежа, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в четверг с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым простились министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники военного ведомства. Траурное мероприятие прошло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

Майор ВКС РФ Роман Филипов геройски погиб в Сирии в минувшую субботу, 3 февраля. Самолет Су-25, за штурвалом которого находился летчик, сбили боевики в провинции Идлиб. Пилоту удалось катапультироваться. Он погиб в бою с террористами.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воронежская область выделит 1 млн рублей семье погибшего в Сирии летчика
Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии пилотом Су-25

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017