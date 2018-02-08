Прямой эфир

Воронежская область выделит 1 млн рублей семье погибшего в Сирии летчика

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Воронежской области направят 1 млн рублей семье погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В соответствии с распоряжением врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, семье Героя России майора Воздушно-космических сил Романа Филипова, погибшего в Сирии, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства Воронежской области», –– говорится в сообщении.

3 февраля два российских штурмовика Су-25 совершали облет территории в зоне деэскалации в Идлибе. Самолет майора Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик был вынужден катапультироваться и вступил в бой с террористами на земле. После того как боевики его окружили, Филипов привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Похоронен летчик будет в родном городе Воронеже 8 февраля.

Ранее власти Воронежа присвоили имя летчика школе №85, которую оканчивал Филипов.
7 февраля портал iz.ru сообщил, что пилот второго Су-25 рассказал о попытке спасти командира и отогнать от Филипова боевиков ударами с воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летчик-испытатель рассказал подробности о сбитом в Сирии Су-25
В Москве почтили память погибшего летчика Романа Филипова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017