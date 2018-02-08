Воронежская область выделит 1 млн рублей семье погибшего в Сирии летчика

Власти Воронежской области направят 1 млн рублей семье погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«В соответствии с распоряжением врио губернатора Воронежской области Александра Гусева, семье Героя России майора Воздушно-космических сил Романа Филипова, погибшего в Сирии, будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда правительства Воронежской области», –– говорится в сообщении.

3 февраля два российских штурмовика Су-25 совершали облет территории в зоне деэскалации в Идлибе. Самолет майора Филипова был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Летчик был вынужден катапультироваться и вступил в бой с террористами на земле. После того как боевики его окружили, Филипов привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Похоронен летчик будет в родном городе Воронеже 8 февраля.

Ранее власти Воронежа присвоили имя летчика школе №85, которую оканчивал Филипов.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что пилот второго Су-25 рассказал о попытке спасти командира и отогнать от Филипова боевиков ударами с воздуха.