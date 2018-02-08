Руководство Минобороны простилось с погибшим в Сирии пилотом Су-25

Министр обороны России Сергей Шойгу и другие сотрудники ведомства в четверг, 8 февраля, простились с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым. Траурное мероприятие прошло на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, после чего Ил-76 с телом Героя России вылетел в Воронеж.

«Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принес себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества», — цитирует статс-секретаря — заместителя главы Минобороны Николая Панкова «РИА Новости».

Он уточнил, что ведомство пообещало оказать поддержку вдове и дочери летчика.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что власти Воронежской области направят 1 млн рублей семье погибшего в Сирии пилота.

Российский СУ-25 под управлением майора Филипова в субботу, 3 февраля, был сбит из ПЗРК над зоной деэскалации «Идлиб». Летчик успел катапультироваться. Он получил тяжелые ранения, а после того как его окружили террористы, привел в действие гранату, чтобы не попасть в плен.

Он получил звание Героя России посмертно.

Материал, посвященный памяти погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, подготовил «Пятый канал».