День рождения балета

Михайловской театр отметил юбилей балетной труппы, основанной 85 лет назад выдающимся хореографом Федором Лопуховым. В праздничном гала-концерте приняли участие танцовщики из Петербурга, Москвы и Европы.

В первом отделении был показан «Класс-концерт» — одноактное сочинение Асафа Мессерера, которое принято считать своего рода профессиональным экзаменом для балетной компании. 40 минут сценического действия, участники которого не могут спрятаться ни за сюжетом, ни за сценическими излишествами, — голая правда балетной жизни, история о ежедневном труде, дисциплине, амбициях, трудностях и радости их преодоления.

Михаил Мессерер, художественный руководитель балета Михайловского театра, уверен, что эта постановка должна появляться на сцене либо в безупречном виде, либо никак. За три с половиной года, прошедшие после премьеры, состав исполнителей сменился почти наполовину. Среди танцовщиков немало тех, кто принят в труппу всего несколько месяцев назад, — но и от них балетмейстер добивается неукоснительного следования классическому канону.

Для зрителей главная радость — эффектные выходы признанных звезд. Публика горячо принимала Светлану Бедненко, Анастасию Соболеву, Леонида Сарафанова, Виктора Лебедева, благодарным гулом сопровождался каждый выход Ивана Васильева. В «Класс-концерте» вместе со взрослыми артистами заняты дети. В Петербург специально на этот вечер приехали 24 воспитанника Московской академии хореографии, где, к слову, и родился этот балет в далеких 1950-х. Содружество петербургской труппы и московской школы стало символическим подтверждением того, что русский балет живет как единый организм.

Если «Класс-концерт» — это ствол балетного дерева, то дивертисмент — разнообразие побегов и ветвей, преподнесенных с корректным светом, без навязчивых видеокрасивостей, с живым отзывчивым оркестром во главе с дирижером Павлом Сорокиным.

Открывалось второе отделение дуэтом из «Золушки» — к слову, в оригинальных декорациях из спектакля, ставшего флагманской премьерой этого сезона. Завершало концерт неизменное па-де-де из «Дон-Кихота». Анжелина Воронцова сначала была Золушкой в пудреном парике и напоминала статуэтку севрского фарфора, а в финале преобразилась в обольстительную Китри. Балерина меняла эффектные наряды и партнеров — танцевала с Иваном Зайцевым и Иваном Васильевым — и сохраняла идеальное танцевальное «произношение».

Мариинский балет представляли Олеся Новикова, исполнившая вместе с Леонидом Сарафановым па-де-де из «Спящей красавицы» в хореографии Начо Дуато, и Виктория Терешкина — она танцевала концертное па-де-де на музыку Обера вместе с Артемом Овчаренко из Большого театра. Ставка балерины на «стальной носок» в ущерб эмоциональным нюансам и акцентам оказалась рискованной: впечатление смазал технический сбой.

Десант из Большого театра был самым многочисленным: одой виртуозности прозвучало па-де-де из «Пламени Парижа» — Екатерина Крысанова и Игорь Цвирко оснастили его всеми полагающимися «спецэффектами». Горячий эмоциональный отклик зала вызвал дуэт из «Дамы с камелиями» — в изысканном силуэте Ольги Смирновой виделась тень легендарной Ольги Спесивцевой, второе пришествие ее ирреальных героинь. Обреченность и жажда жизни изливались в танце и читались в прекрасном сумрачном лице. Денис Родькин был идеальным партнером балерины.