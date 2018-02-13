День рождения балета
Михайловской театр отметил юбилей балетной труппы, основанной 85 лет назад выдающимся хореографом Федором Лопуховым. В праздничном гала-концерте приняли участие танцовщики из Петербурга, Москвы и Европы.
В первом отделении был показан «Класс-концерт» — одноактное сочинение Асафа Мессерера, которое принято считать своего рода профессиональным экзаменом для балетной компании. 40 минут сценического действия, участники которого не могут спрятаться ни за сюжетом, ни за сценическими излишествами, — голая правда балетной жизни, история о ежедневном труде, дисциплине, амбициях, трудностях и радости их преодоления.
Михаил Мессерер, художественный руководитель балета Михайловского театра, уверен, что эта постановка должна появляться на сцене либо в безупречном виде, либо никак. За три с половиной года, прошедшие после премьеры, состав исполнителей сменился почти наполовину. Среди танцовщиков немало тех, кто принят в труппу всего несколько месяцев назад, — но и от них балетмейстер добивается неукоснительного следования классическому канону.
Для зрителей главная радость — эффектные выходы признанных звезд. Публика горячо принимала Светлану Бедненко, Анастасию Соболеву, Леонида Сарафанова, Виктора Лебедева, благодарным гулом сопровождался каждый выход Ивана Васильева. В «Класс-концерте» вместе со взрослыми артистами заняты дети. В Петербург специально на этот вечер приехали 24 воспитанника Московской академии хореографии, где, к слову, и родился этот балет в далеких 1950-х. Содружество петербургской труппы и московской школы стало символическим подтверждением того, что русский балет живет как единый организм.
Если «Класс-концерт» — это ствол балетного дерева, то дивертисмент — разнообразие побегов и ветвей, преподнесенных с корректным светом, без навязчивых видеокрасивостей, с живым отзывчивым оркестром во главе с дирижером Павлом Сорокиным.
Открывалось второе отделение дуэтом из «Золушки» — к слову, в оригинальных декорациях из спектакля, ставшего флагманской премьерой этого сезона. Завершало концерт неизменное па-де-де из «Дон-Кихота». Анжелина Воронцова сначала была Золушкой в пудреном парике и напоминала статуэтку севрского фарфора, а в финале преобразилась в обольстительную Китри. Балерина меняла эффектные наряды и партнеров — танцевала с Иваном Зайцевым и Иваном Васильевым — и сохраняла идеальное танцевальное «произношение».
Мариинский балет представляли Олеся Новикова, исполнившая вместе с Леонидом Сарафановым па-де-де из «Спящей красавицы» в хореографии Начо Дуато, и Виктория Терешкина — она танцевала концертное па-де-де на музыку Обера вместе с Артемом Овчаренко из Большого театра. Ставка балерины на «стальной носок» в ущерб эмоциональным нюансам и акцентам оказалась рискованной: впечатление смазал технический сбой.
Десант из Большого театра был самым многочисленным: одой виртуозности прозвучало па-де-де из «Пламени Парижа» — Екатерина Крысанова и Игорь Цвирко оснастили его всеми полагающимися «спецэффектами». Горячий эмоциональный отклик зала вызвал дуэт из «Дамы с камелиями» — в изысканном силуэте Ольги Смирновой виделась тень легендарной Ольги Спесивцевой, второе пришествие ее ирреальных героинь. Обреченность и жажда жизни изливались в танце и читались в прекрасном сумрачном лице. Денис Родькин был идеальным партнером балерины.
Отдельным событием стало появление на сцене Михайловского театра премьера La Scala Роберто Болле. Знаменитый итальянец заслуженно считается суперзвездой, он обладает идеальным телом, которое могло бы вдохновить титанов Возрождения. В дуэте из балета «Караваджо» Мауро Бигонцетти, где его партнершей была Мелисса Гамильтон из английского Королевского балета, не было виртуозных прыжков или трюков, но в изобилии присутствовали завораживающая пластика, чувственность и внутренний свет.