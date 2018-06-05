В США заявили о неготовности жертвовать принципами ради России

США не готовы жертвовать своими принципами ради улучшения отношений с Россией, заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл на выступлении в фонде Heritage.

«Мы ищем лучших отношений с Москвой, но не будем платить за них, принося в жертву наши принципы или наших друзей. Мы всё видим ясно, какие вызовы стоят перед нами», — приводит его слова «РИА Новости».

Митчелл добавил, что США будут усиливать давление до тех пор, пока Россия не выберет «другой путь».

По мнению опрошенных агентством экспертов, отношения между двумя странами находятся сегодня на самом низком уровне за всю их историю, но окончательно разорвать их помешают культурные, научные и бизнес-связи.

Ранее 5 июня бывший президент СССР Михаил Горбачев высказал мнение, что Россия и США не обречены на конфронтацию, но в отношениях между странами надо проявлять трезвость и реализм.