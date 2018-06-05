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Горбачев оценил возможность дальнейшей конфронтации России и США

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Фото: TASS/DPA/Bernd von Jutrczenka
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Россия и США не обречены на конфронтацию, но в отношениях между странами надо проявлять трезвость и реализм. Такое мнение высказал бывший президент СССР Михаил Горбачев на круглом столе в «Горбачев-фонде», посвященном 30-летию визита президента США Рональда Рейгана в Москву.

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России и США необходимо отыскать путь к выходу из кризиса

«Мы в свое время об этом думали всерьез, а сегодня кое-кто говорит, что это утопия, и Россия с Америкой обречены на конфронтацию. Я отвечаю: нет, не обречены», — приводит слова Горбачева «РИА Новости»

По мнению политика, чтобы начать выход из нынешнего тупика в отношениях, нужно отказаться от дальнейшей эскалации санкций, контрмер и воинственной риторики и, наконец, подготовить полноценные переговоры лидеров двух стран.

«Тут накопились большие завалы, разгребать которые будет очень трудно. Но ведь альтернативы нет! Это должны понять политики, к этому их надо настойчиво призывать», — заключил Горбачев. 

4 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в ответ на недружественные меры со стороны США и других стран. 

Документ предусматривает возможность введения запрета или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья компаниям, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных стран. Перечень товаров определит правительство. Меры не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе лекарства.

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