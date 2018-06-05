Появилось видео задержания начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана
В Сети появилось видео задержания начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева. Его подозревают в попытке дать взятку в размере $2 млн. Видео было опубликовано телеканалом РЕН ТВ.
По предварительным данным, Хизриев пытался дать взятку за то, чтобы возглавить МВД республики.
Как видно на записи задержание было произведено в кабинете. Предполагается, что Хизриев намеревался покинуть страну.
В феврале в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция, в результате которой были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях из бюджета на общую сумму 100 млн рублей.