Появилось видео задержания начальника отдела собственной безопасности МВД Дагестана

В Сети появилось видео задержания начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хазриева. Его подозревают в попытке дать взятку в размере $2 млн. Видео было опубликовано телеканалом РЕН ТВ.

По предварительным данным, Хизриев пытался дать взятку за то, чтобы возглавить МВД республики.

Как видно на записи задержание было произведено в кабинете. Предполагается, что Хизриев намеревался покинуть страну.

В феврале в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция, в результате которой были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников. Их подозревают в хищениях из бюджета на общую сумму 100 млн рублей.