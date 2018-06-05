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«Одноклассники» запустили виртуальные маски для видеозвонков

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Социальная сеть Одноклассники добавила в видеозвонки эффекты дополненной реальности в виде 3D масок и спецэффектов. С их помощью можно передать эмоции во время видеочата.

Технология, разработанная на базе нейросетей, распознает лицо пользователя по ключевым точкам, автоматически накладывает выбранную 3D маску, и в режиме реального времени повторяет движения пользователя.

«Одноклассники» уже частично открыли виртуальные маски в видеочатах в мобильном приложении. Для всех пользователей маски станут доступны уже на этой неделе.

Ранее виртуальные маски были доступны в мобильном стриминговом приложении OK Live. Они активно использовались во время празднования Дня Победы и Дня России.

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