Минобороны создаст сверзащищенный «iCloud»

Вооруженные силы РФ получат «сверхзащищенный iCloud» — закрытое «облачное» хранилище для служебной и секретной информации.

Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным. Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн рублей.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, формирование ТрКЦОД будет завершено к 2020 году. В Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр.

Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. Такие хранилища появятся в каждом военном округе. Отмечается, что это позволит максимально защитить данные от уничтожения.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Минобороны создает военное облачное хранилище