Прямой эфир

Минобороны создаст сверзащищенный «iCloud»

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ получат «сверхзащищенный iCloud» — закрытое «облачное» хранилище для служебной и секретной информации.

Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным. Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн рублей.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, формирование ТрКЦОД будет завершено к 2020 году. В Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр.

Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. Такие хранилища появятся в каждом военном округе. Отмечается, что это позволит максимально защитить данные от уничтожения.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

Минобороны создает военное облачное хранилище

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны запретило проносить фитнес-браслеты на режимные объекты
Специальный самолет-носитель создали для ракетного комплекса «Кинжал»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017