Без права переписки

Россиянину Роману Селезневу, похищенному американскими спецслужбами в 2014 году на Мальдивах, не разрешают пользоваться системой электронной переписки, предназначенной для связи заключенных с внешним миром. Об этом «Известиям» рассказал адвокат гражданина РФ Игорь Литвак. Он также сообщил, что к его клиенту не пускают американских журналистов. С похожими трудностями сегодня сталкиваются и другие россияне, отбывающие наказание в США.

Система TRULINCS (специальный аналог электронной почты в федеральных тюрьмах США), которую запретили использовать Роману Селезневу, предназначена для общения заключенных не только с родственниками, но также, например, с представителями СМИ, отметил в беседе с «Известиями» адвокат Игорь Литвак.

— Я почти уверен в том, что отказ связан со стремлением ограничить общение Романа с журналистами. Мы постоянно пытаемся добиться права на использование почты, однако наши запросы просто игнорируются, — рассказал он.

По словам адвоката, россиянин имел доступ к этой системе в тюрьме в Сиэтле (штат Вашингтон), однако впоследствии он был лишен этой возможности. В пенитенциарном учреждении в Атланте (штат Джорджия), куда Романа Селезнева перевели в 2016 году, ему также отказали в этом — якобы из соображений безопасности. Ситуация не изменилась и после перевода в тюрьму в штате Северная Каролина.

— Кроме того, в этом году к моему клиенту не пустили американских журналистов, представляющих очень популярный в США телеканал. Они хотели сделать интервью с Романом и несколько месяцев пытались договориться с руководством тюрьмы. Безуспешно. Это лишь подчеркивает стремление властей ограничить доступ Романа к СМИ, — отметил Игорь Литвак.

При этом тюрьма «Батнер» в штате Северная Каролина, где гражданин РФ отбывает свой 27-летний срок, ранее не раз давала разрешения на интервью с заключенными, отметил адвокат. Журналисты общались даже с серийными убийцами и другими опасными преступниками. Почему подобного рода ограничения действуют именно в отношении россиянина, непонятно, подчеркнул Игорь Литвак.

Романа Селезнева американские спецслужбы похитили на Мальдивах в 2014 году — на курорте сын депутата Госдумы Валерия Селезнева находился со своей невестой. В США его обвинили в кибернетическом мошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. Суд приговорил гражданина РФ к 27 годам лишения свободы. В начале 2018-го защита Романа Селезнева подала апелляцию на этот приговор.

С дискриминацией сталкиваются и другие россияне, которые находятся в американских тюрьмах. Так, в прошлом году приговоренному в США к 25-летнему сроку Виктору Буту добавили 15 дней лишения свободы из-за общения с российскими журналистами. Кроме того, ему на месяц запретили совершать телефонные звонки. Другого гражданина РФ, Евгения Никулина, в марте экстрадированного в США из Чехии, поместили в городскую тюрьму Санта-Рита в Сан-Франциско, где заключенные не могут пользоваться электронной почтой. Жена Константина Ярошенко, которого сейчас содержат в карцере тюрьмы «Форт-Дикс», ранее заявила, что ее мужа могли отравить из-за интервью «Известиям».

— Константин сообщил, что его планируют перевести в другую тюрьму. Боюсь, он может оказаться в учреждении, где не будет возможности использовать специальную систему электронной почты. Ведь Константин неоднократно рассказывал о пытках, дискриминации и различных ограничениях, которым он подвергся после его похищения в Либерии и перемещения на территорию Америки, — сказала «Известиям» Виктория Ярошенко.

В последние годы число граждан РФ, которые под разными предлогами попадают в американские тюрьмы, увеличивается. Согласно официальным данным, которые Россия представила в Верховный суд США, к началу 2017 года в американских пенитенциарных учреждениях находилось более 30 россиян, экстрадированных в Соединенные Штаты либо похищенных в третьих странах спецслужбами США.