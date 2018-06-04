ФСБ опубликовала видео задержания 11 террористов в Красноярске

ФСБ опубликовала видео задержания в Красноярске 11 человек из религиозной ячейки, члены которой предположительно были связаны с международным терроризмом.

Задержанные являются организаторами канала переправки радикально настроенных лиц в Сирию и Афганистан, заявили в пресс-службе силового ведомства, сообщает РЕН ТВ.

Главарь ячейки поддерживал связь с международной террористической организацией по телефону. Он вербовал соотечественников из региона и помогал им переправиться на подконтрольные террористам территории.

Сотрудники ФСБ изъяли запрещенную религиозную литературу во время обысков.

Президент России Владимир Путин 31 мая заявил, что спецслужбы должны последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористов. В 2017 году в стране выявили более 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.