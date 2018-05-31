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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 14 регионах России

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности пресекла преступную деятельность группы из более, чем 30 граждан, причастных к приобретению, изготовлению и сбыту оружия в регионах России. Об этом информирует пресс-служба ФСБ РФ.

Операция прошла 29 мая в 14 регионах страны. Нарушители организовывали и обеспечивали функционирование устойчивых каналов поставок средств поражения в незаконный оборот.

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«Проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения», — говорится в релизе.

Во время операции силовики изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тыс. патронов различного калибра, свыше 5 кг пороха. Кроме того, в ходе рейда обнаружены 12 приспособлений для бесшумной стрельбы и материалы для изготовления свыше 30 единиц оружия.

Сотрудники ФСБ также задержали гражданина РФ, который находился в федеральном розыске.

Ранее в службе безопасности сообщили, что завербованный СБ житель Самарской области добровольно сдался силовикам во избежание уголовного наказания за шпионаж и госизмену.

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