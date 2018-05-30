Завербованный СБУ россиянин добровольно сдался ФСБ

Работник подразделения «РЖД» в Самарской области добровольно сообщил ФСБ о факте его похищения и вербовки сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в релизе федеральной службы.

«В августе 2016 года при посещении родственников, проживающих на подконтрольной Вооруженным Силам Украины части Донецкой области, Петраш Евгений Николаевич был похищен сотрудниками СБУ и под пытками дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами», — пояснили представители ФСБ.

Как рассказал сотрудник РЖД, он сообщил украинским силовиками, что планирует вернуться в Россию через территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Тогда ему дали задание собрать информацию о военных объектах и вооружении ополченцев, а также провести визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта Самарской области. Мужчина отметил, что уже на следующий день выехал в Россию, однако заданий СБУ выполнять не стал.

Во избежание уголовного преследования в РФ по статьям о госизмене и шпионаже Петраш решил добровольно уведомить органы власти о произошедшем и обратился в Управление ФСБ России по Самарской области. После показаний гражданина сотрудники служб безопасности провели проверку, которая показала, что Петраш не осуществлял противоправной деятельности в ущерб госбезопасности.

В мае ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму, созданной помощником депутата Верховной рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым.