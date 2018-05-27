ФСБ выявила свыше 1,4 тыс. подозреваемых в терроризме в 2017 году

Заместитель директора Федеральной службы безопасности РФ Владимир Кулишов заявил, что пограничники в 2017 году выявили свыше 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.

Кроме того, задержаны «50 иностранных граждан, планировавших выехать транзитом через территорию РФ в зоны международных конфликтов», а также «более 6,5 тыс. лиц, находившихся в международном и федеральном розыске», сообщил он в интервью «РИА Новости».

В Псковской области пограничники ранее пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы. В Печорском районе сотрудники соответствующего управления ФСБ и УМВД задержали 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, которые направлялись в сторону границы.