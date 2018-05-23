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Группу иностранцев задержали на границе в Псковской области

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В Псковской области пограничники просекли попытку незаконного пересечения государственной границы. В Печорском районе сотрудники соответствующего управления ФСБ России и УМВД задержали 10 граждан одной из стран Юго-Восточной Азии, которые направлялись в сторону границы.

Злоумышленники привлечены к административной ответственности по различным статьям в виде штрафов на общую сумму 33,5 тыс. рублей, передает Псковское агентство информации. Иностранцы подлежат административному выдворению за пределы России.

Кроме того, на таможенном посту в железнодорожном пункте пропуска Посинь на российско-латвийской границе в одном из контейнеров состава, следующего из Латвии в Казахстан, был обнаружен незадекларированный автомобиль. Общий вес незаявленного товара составил 3106 кг. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.

Напомним, в Геленджике установили памятник пограничникам южных рубежей. Открытие пятиметрового монумента на набережной в районе Толстого мыса было приурочено к 100-летию образования пограничных войск. Композиция состоит из скульптуры пограничника с собакой, моряка с биноклем и пограничного знака.

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