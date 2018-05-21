ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы в Крыму

ФСБ раскрыла в Крыму экстремистскую группу. Двух жителей полуострова подозревают в участии в «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в России террористическая группировка). Возглавлял ячейку Эрол Велиев — помощник украинского депутата Джемилева. По версии следователей, задержанные подожгли дом муфтия полуострова. Экстремисты рассказали, что задание им дал сам Велиев.

Целью группы также были преступления против крымских татар и дестабилизация обстановки в регионе.