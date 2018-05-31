Прямой эфир

Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать террористические ячейки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские спецслужбы должны последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что количество преступлений соответствующей направленности в последние годы сокращается.

На церемонии назначения на высшие должности и присвоения воинских званий офицерам и прокурорам глава государства заявил, что перед сотрудниками ФСБ сегодня стоит большой комплекс задач, прежде всего — в сфере противодействия терроризму. В этой связи российский лидер обратил внимание на необходимость усиления всей системы борьбы с экстремизмом.

Путин добавил, что ожидает от Федеральной службы безопасности эффективной работы не только в антитеррористической деятельности, но и в остальных сферах безопасности, передает ТАСС.

Ранее президент России заявлял, что великим державам надо объединить усилия в борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Патрушев призвал ОДКБ бороться с деятельностью ИГ в интернете
В МИДе заявили о возможном усилении «Аль-Каиды» из-за ослабления ИГ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017