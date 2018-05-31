Путин призвал спецслужбы выявлять и ликвидировать террористические ячейки

Российские спецслужбы должны последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций, заявил президент страны Владимир Путин. Он отметил, что количество преступлений соответствующей направленности в последние годы сокращается.

На церемонии назначения на высшие должности и присвоения воинских званий офицерам и прокурорам глава государства заявил, что перед сотрудниками ФСБ сегодня стоит большой комплекс задач, прежде всего — в сфере противодействия терроризму. В этой связи российский лидер обратил внимание на необходимость усиления всей системы борьбы с экстремизмом.

Путин добавил, что ожидает от Федеральной службы безопасности эффективной работы не только в антитеррористической деятельности, но и в остальных сферах безопасности, передает ТАСС.

Ранее президент России заявлял, что великим державам надо объединить усилия в борьбе с терроризмом, а не создавать угрозы друг для друга.