ФСБ задержала 11 вербовщиков террористов в Красноярске

В Красноярске задержаны 11 участников религиозной ячейки, которые вербовали террористов и организовали канал по их переправке в Сирию и Афганистан. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает региональное управление ФСБ.

«Пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, члены которой осуществляли пропаганду терроризма на территории региона», — цитирует сообщение ТАСС.



По данным ФСБ, лидер ячейки по телефону держал связь с членами международной террористической организации за рубежом. Для пропаганды терроризма использовались видеоролики одного из исламских религиозных проповедников.

31 мая президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы должны последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций. В 2017 году в стране было выявлено свыше 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.