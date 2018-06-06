Лариса Ильченко: «Для России чемпионат — новая страница в истории»

До начала чемпионата мира – 2018 по футболу в России осталось чуть больше недели. Послом мундиаля от Волгограда станет известная пловчиха, восьмикратная чемпионка мира Лариса Ильченко. В интервью «Известиям» первая в истории олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде на дистанции 10 км поделилась ожиданиями от предстоящего турнира, рассказала об использовании наследия ЧМ-2018, а также оценила перспективы сборной России на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.

— Почувствовали, что ваш город изменился в связи с приближением чемпионата?

— Естественно. Во время подготовки к турниру город превратился в одну большую стройку — было возведено и реконструировано очень много объектов. У нас появился новый замечательный аэропорт, о чем мы могли только мечтать. Появились дороги, которых много лет не было, — теперь Волгоград не будет ассоциироваться с бездорожьем, как раньше. Построен удивительный красавец-стадион, который, надеюсь, станет родным домом для нашей футбольной команды «Ротор». На такой арене они смогут демонстрировать красивую игру, а мы будем за них болеть и поддерживать. Чемпионат мира дал большой толчок в развитии как города, так и региона в целом.

— Нет опасений, что после окончания турнира его наследие будет пустовать? Все-таки «Ротор» переживает сейчас не самые лучшие времена...

— Я не переживаю за судьбу объектов, которые были построены в рамках подготовки к чемпионату мира. Всё зависит от того, кто этими объектами будет управлять. Стадион может стать отличной площадкой для проведения различных мероприятий, в том числе и не спортивных. Надеюсь, грамотная команда менеджеров и управленцев справится с этой задачей. У нас очень спортивный регион, с богатой историей и традициями. Думаю, новый объект будет востребован.

— Помните времена, когда «Ротор» был одним из лучших клубов в стране?

— Конечно, еще ребенком я ходила на матчи «Ротора» на старый стадион. Мне было всего пять лет. Это было то еще зрелище, но меня всегда восхищала атмосфера: крики болельщиков, «волна» по стадиону, этот гул... Естественно, мы ждем лучшей игры от нашей родной команды. Чемпионат мира обязательно зарядит на новые подвиги и достижения всех любителей и профессионалов футбола и спорта в целом.

— Как складывается ваша карьера спортивного функционера?

— Я являюсь заместителем директора Центра водных видов спорта в Волгограде, курирую плавание. У меня 260 спортсменов от мала до велика, в том числе и члены сборной России.

— Ходили разговоры, что вы можете стать помощником тренера сборной по плаванию...

— Я не готова подтверждать эти слухи. Занимаюсь любимым делом, развиваю свой вид спорта в родном регионе, и пока мне этого достаточно.

— Что можете сказать о шансах россиян на медали в плавании на грядущих Олимпийских играх в Токио?

— Очень сложно делать прогнозы, потому что мир не стоит на месте. Уровень результатов, которые показывают наши спортсмены на чемпионате России, впечатляет. Когда в 0,01 долю секунды на 100 м умещается по шесть человек, это очень здорово. Бьются новые юниорские мировые рекорды, подрастает серьезная смена. Мы не будем ничего загадывать. Будем надеяться, что наши спортсмены достойно покажут себя.

— Достаточно ли развита спортивная инфраструктура в регионах для подготовки спортсменов высокого уровня?

— Хотелось бы большего. Для нас каждый спортивный объект, построенный здесь, как глоток воздуха. Мы очень надеемся, что будем иметь доступ к прекрасному 50-метровому бассейну, который сейчас реконструируется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Для города-миллионника у нас очень мало спортивных объектов. Есть легкоатлетический манеж в Академии физической культуры. Но он, как и многие другие объекты, нуждается в усовершенствовании. Чтобы мы могли рассчитывать на результаты высокого уровня — уровня сборной команды России, мирового уровня — нужны высококлассные спортивные объекты. Мастера спорта можно вырастить в любой луже, но чтобы добиться действительно выдающихся результатов, нужны условия.

— В 2016 году Россию лишили многих медалей, заработанных на прошлых первенствах. Многие лишились наград, скажем так, не совсем правомерно. За себя у вас не было опасений?

— По поводу себя у меня никогда не было, нет и не будет никаких опасений. Я могу гордиться своей кристально чистой репутацией. Абсолютно ни за что не переживаю, потому что мои пробы брались везде, на всех соревнованиях разного уровня и даже в 5 часов утра дома. Для меня это вопрос чести. Я всегда выступала за чистый спорт и не приемлю даже слова «допинг».

— Почему вас проверяли дома в 5 утра?

— Все профессиональные спортсмены периодически проходят допинг-тесты, и допинг-офицеры могут прийти в любой момент. Мы указываем время, когда у нас можно взять пробу, свое местоположение, при этом не важно, на сборе находится спортсмен или дома. Бывали случаи, когда они приезжали рано утром до тренировки.

— Ваш вид спорта энергозатратен, но скандалов с допингом в нем фактически нет. С чем это связано?

— Даже не знаю. Наверное, с тем, что сборная, которая у нас была и есть, следует тем принципам и традициям, которые были изначально заложены, и не приемлет нечестной борьбы или нечестной игры. Я горжусь тем, что мы положили такое начало. Очень надеемся, что в дальнейшем подрастающее поколение эти традиции подхватит, будет так же усердно трудиться на пользу нашей великой страны, приносить нашей сборной медали.

— Перед чемпионатом мира западные СМИ оказывают серьезное давление на сборную России по футболу. Многих игроков обвиняют в употреблении допинга. Вас не удивляют эти слухи — с учетом результатов, которые показывают наши футболисты в последнее время?

— Давить можно по-разному, но чем сильнее давление, тем крепче алмаз. Можно относиться к этому по-разному. Когда речь идет о профессиональном спорте и подготовке к такому серьезному турниру, не бывает мелочей. Не бывает случайных людей в сборной. Каждый попавший туда спортсмен — профессионал, который умеет настраиваться. Я уверена, что все они — стрессоустойчивые ребята и со всем справятся, проблем никаких не будет.

— Вас знают во всем мире. Кто-то из зарубежных коллег интересовался предстоящим чемпионатом или уже планирует приехать?

— Из спортсменов, с которыми я общаюсь, не знаю таких. Но уверена, повышенный интерес будет абсолютно у всех. Для нашей страны это новая страница в истории.

— Волгоград ассоциируется не только с вами, но и с известным футбольным тренером Леонидом Слуцким. Вы общаетесь?

— У нас разные сферы, но имя Леонида Слуцкого знакомо каждому волгоградцу. Очень здорово, что он успевает уделять внимание юным волгоградским футболистам, за это ему большое спасибо.

— Не обидно, что к победам на чемпионате мира сборную поведет не ваш земляк?

— Это от нас не зависит, наши обиды не могут ни на что повлиять. Побеждает сильнейший — в спорте и в любом деле. Значит, так действительно должно быть.

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