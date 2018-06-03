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Женщина открыла стрельбу на марафоне в Калифорнии

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Фото: Global Look Press/Keith Levit
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Женщина открыла стрельбу в городе Сан-Диего американского штата Калифорния по пути к марафону «Рок-н-ролл Сан-Диего 2018». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, женщина стреляла с крыши. Предварительно сообщается, что в результате инцидента пострадали четыре человека. 

К настоящему времени полиция задержала подозреваемую. При задержании женщины полицейский ранил сам себя. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. В результате инцидента пострадали два человека.

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