Женщина открыла стрельбу на марафоне в Калифорнии

Женщина открыла стрельбу в городе Сан-Диего американского штата Калифорния по пути к марафону «Рок-н-ролл Сан-Диего 2018». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По некоторым данным, женщина стреляла с крыши. Предварительно сообщается, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

К настоящему времени полиция задержала подозреваемую. При задержании женщины полицейский ранил сам себя. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. В результате инцидента пострадали два человека.