Полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина
Полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на данные местной полиции.
Large number of armed police at ongoing incident at Berliner Dom. #berlin #berlinerdom pic.twitter.com/SLP6voUI1A— Arjan Koenders (@ArjanKoenders1) 3 июня 2018 г.
По данным издания Bild, в результате стрельбы пострадали два человека. Представитель полиции пояснил, что одним из раненых является полицейский. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.