Полицейский открыл стрельбу в кафедральном соборе Берлина. Об этом сообщает издание Berliner Morgenpost со ссылкой на данные местной полиции.

По данным издания Bild, в результате стрельбы пострадали два человека. Представитель полиции пояснил, что одним из раненых является полицейский. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.