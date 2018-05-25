Неизвестный открыл стрельбу в школе в США

Два человека получили ранения в результате стрельбы в школе города Ноблсвилл в американском штате Индиана. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным телеканала, полиции удалось задержать мужчину, который открыл стрельбу. Из школы в связи с происшествием проводилась эвакуация. Пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и пятерых пострадавших при стрельбе в ресторане в американском штате Оклахома. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.