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Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США

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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Человек погиб, еще пятеро пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Оклахома. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.

Как сообщает местная полиция, один пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Один из очевидцев смертельно ранил нападавшего на выходе из ресторана.

«Мотивы стрелявшего неизвестны, его личность пока не установлена», — уточнили правоохранители.

18 мая в американском штате Арканзас неизвестный напал с ножом на посетителей местного торгового центра. В результате атаки пострадали два человека. 

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