Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США

Человек погиб, еще пятеро пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Оклахома. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.

Как сообщает местная полиция, один пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Один из очевидцев смертельно ранил нападавшего на выходе из ресторана.

Lake Hefner shooting update: A man walked into the Louie’s restaurant and opened fire with a gun. Two people were shot. One person has been taken to a hospital with serious injuries. A bystander with a pistol confronted the shooter outside the restaurant and fatally shot him. — Oklahoma City Police (@OKCPD) May 25, 2018

«Мотивы стрелявшего неизвестны, его личность пока не установлена», — уточнили правоохранители.

18 мая в американском штате Арканзас неизвестный напал с ножом на посетителей местного торгового центра. В результате атаки пострадали два человека.