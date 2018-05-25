Мужчина открыл стрельбу в ресторане в США
Человек погиб, еще пятеро пострадали при стрельбе в ресторане в американском штате Оклахома. Открывший огонь злоумышленник был ликвидирован.
Как сообщает местная полиция, один пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Один из очевидцев смертельно ранил нападавшего на выходе из ресторана.
«Мотивы стрелявшего неизвестны, его личность пока не установлена», — уточнили правоохранители.
18 мая в американском штате Арканзас неизвестный напал с ножом на посетителей местного торгового центра. В результате атаки пострадали два человека.