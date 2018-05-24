СМИ сообщили о стрельбе в квартире на востоке Москвы

Звуки стрельбы раздаются из квартиры на востоке Москвы, сообщают очевидцы. Инцидент произошел на улице Молостовых. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, соседи жильцов вызвали экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Массовое убийство произошло днем в четверг, 24 мая, в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса. Пенсионер из охотничьего ружья застрелил пятерых соседей, а после этого покончил с собой.