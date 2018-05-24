Девочке удалось выжить во время массового расстрела в якутском селе

Массовое убийство произошло днем в четверг, 24 мая, в якутском селе Булгунняхтах Хангаласского улуса, пенсионер из охотничьего ружья застрелил пятерых человек, выжить удалось одной девочке.

Как пишет региональное издание ЯСИА, корреспондент которого поговорил с очевидцами, односельчане считали подозреваемого в убийстве психически неуравновешенным.

Сначала пенсионер ворвался в дом соседей, где в тот момент находились двое мужчин — отец и сын Павловы, они и стали первыми жертвами злоумышленника. Третьей жертвой стал сосед погибших – Алексей Артамонов, вернувшийся в село из Якутска только накануне.

Потом пенсионер пришел в дом к Анне Тимофеевой, проживающей с двумя детьми: он убил женщину и ее 11-летнего сына. Выжила только дочка Тимофеевой, она успела спрятаться под кровать. В настоящее время ребенка госпитализировали в состоянии шока. После убийства пятерых человек подозреваемый свел счеты с жизнью.

После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовное дело, передает «Газета.ру».