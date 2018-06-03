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Пьяный мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья у себя дома на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Косыгина в ночь на 3 июня.

Как сообщили в столичном управлении МВД России, сотрудников правоохранительных органов вызвала супруга дебошира. От его действий никто не пострадал.

«Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел для разбирательства», — приводит заявление столичного агентство ТАСС. По факту стрельбы проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

25 мая мужчина, вооруженный двумя карабинами «Сайга», взял в заложники семью в квартире на улице Мостовых на востоке Москвы. Поводом послужили разногласия с соседями. В результате ЧП погиб один человек.

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