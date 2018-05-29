Появилось видео с места расстрела юноши на юге Москвы

Появилось видео с места стрельбы у офисного здания в Донском проезде на юге Москвы. По предварительным данным, водитель BMW выстрелил в юношу не менее восьми раз из-за того, что тот сделал ему замечание.

Как сообщает РЕН ТВ, ранения в голову и шею получил 19-летний Илья Г. Он госпитализирован.

Стрелявший скрылся с места происшествия, в столице объявлен план «Перехват».

По некоторым данным, стрельба началась, когда юноша сделал водителю BMW замечание из-за того, что тот не пропустил его вместе с девушкой на пешеходном переходе.