Прямой эфир

Появилось видео с места расстрела юноши на юге Москвы

0
Фото: IZ.RU
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео с места стрельбы у офисного здания в Донском проезде на юге Москвы. По предварительным данным, водитель BMW выстрелил в юношу не менее восьми раз из-за того, что тот сделал ему замечание.

Как сообщает РЕН ТВ, ранения в голову и шею получил 19-летний Илья Г. Он госпитализирован.

Стрелявший скрылся с места происшествия, в столице объявлен план «Перехват».

По некоторым данным, стрельба началась, когда юноша сделал водителю BMW замечание из-за того, что тот не пропустил его вместе с девушкой на пешеходном переходе. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
План «Перехват» объявили в «новой Москве» после стрельбы
Расстрелянным на юге Москвы оказался 19-летний юноша

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017