План «Перехват» объявили в «новой Москве» после стрельбы

Столичные правоохранители объявили в розыск иномарку после инцидента со стрельбой в «новой Москве». О выстрелах в полицию в субботу, 26 мая, сообщили очевидцы.

Как уточняет ТАСС, стрельба носила беспорядочный характер и велась в районе 25-го км Симферопольского шоссе. С места происшествия скрылась иномарка.

«Объявлен план «Перехват» по розыску скрывшегося с места автомобиля Chevrolet», — рассказал агентству источник.

Данных о пострадавших нет.

Ранее на этой неделе вооруженный мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка» в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области.