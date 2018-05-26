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План «Перехват» объявили в «новой Москве» после стрельбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Столичные правоохранители объявили в розыск иномарку после инцидента со стрельбой в «новой Москве». О выстрелах в полицию в субботу, 26 мая, сообщили очевидцы.

Как уточняет ТАСС, стрельба носила беспорядочный характер и велась в районе 25-го км Симферопольского шоссе. С места происшествия скрылась иномарка.

«Объявлен план «Перехват» по розыску скрывшегося с места автомобиля Chevrolet», — рассказал агентству источник.

Данных о пострадавших нет.

Ранее на этой неделе вооруженный мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка» в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области. 

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