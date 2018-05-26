План «Перехват» объявили в «новой Москве» после стрельбы
Столичные правоохранители объявили в розыск иномарку после инцидента со стрельбой в «новой Москве». О выстрелах в полицию в субботу, 26 мая, сообщили очевидцы.
Как уточняет ТАСС, стрельба носила беспорядочный характер и велась в районе 25-го км Симферопольского шоссе. С места происшествия скрылась иномарка.
«Объявлен план «Перехват» по розыску скрывшегося с места автомобиля Chevrolet», — рассказал агентству источник.
Данных о пострадавших нет.
Ранее на этой неделе вооруженный мужчина открыл стрельбу в магазине «Пятерочка» в поселке Октябрьский Люберецкого района Московской области.