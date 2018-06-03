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Гвинея собирается передать «Русалу» еще одно месторождение бокситов

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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
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Гвинея хочет передать на разработку российскому производителю алюминия «Русалу» еще одно месторождение бокситов, сейчас договор находится на ратификации у президента западноафриканской страны, сообщил председатель национального собрания Гвинейской Республики Клод Кондиано.

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Речь идет о месторождении Акель-Догу, передает «РИА Новости».

«Если этот договор будет доведен до ума, это будет гигантский проект. Доля России на гвинейском рынке будет продолжать расти, мы в этом заинтересованы», — заявил Кондиано на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве.

В январе 2017 года Русал и Гвинейская Республика подписали дополнение к соглашению о разработке бокситового месторождения Диан-Диан.

В сентябре 2017 года Россия и Гвинея подписали соглашения о восстановлении и расширении разработки бокситовых месторождений в провинции Киндия.

«Русал» является крупнейшим иностранным инвестором в Гвинее — его капитальные вложения за 16 лет работы в африканской стране превысили $300 млн.

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