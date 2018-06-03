Фотографии Джонни Деппа испугали поклонников

Фотографии Джонни Деппа с его фанатами, которые были сделаны во время гастролей в Санкт-Петербурге, не на шутку испугали поклонников актера. Пользователи социальных сетей заподозрили, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем, так как он выглядит «худым» и «больным».

Некоторые обратили внимание на надпись на футболке Деппа, которая гласила: «Оставайся смиренным или смирись». Поклонникам она показалась подозрительной, пишет Daily Mail.

New disturbing photos of Johnny Depp in Russia has his fans concerned for his health.



The movie star is currently taking a break from filming movies and is touring overseas with his band. pic.twitter.com/JxGQG70d8f — Pop Crave (@PopCrave) June 3, 2018

В то же время среди фанатов артиста появилась версия, что столь странный и нездоровый вид Деппа связан с новой ролью, он якобы будет играть смертельно больного человека. Однако пока подтверждения этой информации не нашлось.

Актер и музыкант Джонни Депп, прибывший Россию в рамках тура своей группы Hollywood Vampires, побывал также в Москве, где посетил, в частности, посетил Музей-квартиру Маяковского и Мавзолей Ленина на Красной площади.