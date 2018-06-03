Фотографии Джонни Деппа испугали поклонников
Фотографии Джонни Деппа с его фанатами, которые были сделаны во время гастролей в Санкт-Петербурге, не на шутку испугали поклонников актера. Пользователи социальных сетей заподозрили, что у артиста серьезные проблемы со здоровьем, так как он выглядит «худым» и «больным».
Некоторые обратили внимание на надпись на футболке Деппа, которая гласила: «Оставайся смиренным или смирись». Поклонникам она показалась подозрительной, пишет Daily Mail.
В то же время среди фанатов артиста появилась версия, что столь странный и нездоровый вид Деппа связан с новой ролью, он якобы будет играть смертельно больного человека. Однако пока подтверждения этой информации не нашлось.
Актер и музыкант Джонни Депп, прибывший Россию в рамках тура своей группы Hollywood Vampires, побывал также в Москве, где посетил, в частности, посетил Музей-квартиру Маяковского и Мавзолей Ленина на Красной площади.