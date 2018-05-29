Джонни Деппа поразил лысый череп Маяковского

Американский актер и музыкант Джонни Депп рассказал о любви к поэту Владимиру Маяковскому.

«Я запомнил его с детства по книжке, где на обложке в качестве иллюстраций были рисунки супрематистов», — сообщил артист на пресс-конференции во вторник, 29 мая.

По его словам, больше всего в Маяковском его поразил «налысо бритый череп и злое лицо».

«Я влюбился в его рубленые фразы и в его страсть, в его драйв. В нем была великая сила!» — рассказал Депп, которого цитирует РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что артист побывал в Мавзолее Ленина на Красной площади, а также посетил Музей-квартиру Маяковского.

В Москву Депп приехал для того, чтобы выступить со своей группой Hollywood Vampires.