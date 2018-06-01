Канатную дорогу протянут через Иртыш

В Омске через Иртыш будет протянута канатная дорога. Она станет не только развлечением, но и альтернативой маршрутным автобусам.

Как уточняет РИА «Омск-информ», фуникулер будет тянуться от Советского парка до физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дианова. Таким образом, канатная дорога соединит Советский и Кировский округа Омска.

По словам директора Парка культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ Константина Лукашевича, этот проект будет уникальным для Сибири. Сейчас для него ищут инвестора.

Лукашевич уверен, что предложение заинтересует крупные компании, поскольку многие жители мегаполиса захотят добраться на фуникулере с одного берега Иртыша на другой, минуя пробки.

Портал iz.ru накануне сообщал о том, что в парке Омска будут установлены два новых аттракциона за 10,5 млн рублей. Они придут на замену старым.