Два аттракциона установят в парке Омска за 10,5 млн рублей

Два аттракциона планируют установить в парке Омска за 10,5 млн рублей. Аукцион объявило МУП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ».

Новые аттракционы «Дракон» и «Вальс» придут на замену нескольким старым в парке Омска. Исходя из документации стоимость «Дракона» составит 5,1 млн рублей, стоимость «Вальса» — 5,4 млн рублей, сообщает ИА «Город 55».

Карусель «Вальс» представляет собой вращающуюся платформу диаметром 12 м и высотой 4 м. На ней будет размещено семь кабинок общей вместимостью 28 человек. «Дракон» будет диаметром 16 м и высотой 9 м. Общая вместимость составит 24 человека.

Конструкции должны быть установлены в течение 70 дней после заключения договора с подрядчиком. Победитель аукциона должен будет предоставить гарантию на все механизмы на 12 месяцев и в случае возникновение неполадок устранить их в течение 15 дней.