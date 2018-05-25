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Канатные дороги планируют добавить к системе общественного транспорта Москвы

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Первая пассажирская канатная дорога в столичных «Лужниках» может стать частью общественного транспорта города. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина в рамках Петербургского экономического форума.

Как ранее заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, канатная дорога, которая свяжет стадион «Лужники» со смотровой площадкой на Воробьевых горах, будет открыта после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. После запуска она может стать сегментом городского общественного транспорта. В этой связи власти рассматривают возможность строительства новой воздушной трассы между станциями «Сходненская» и «Речной вокзал». По словам Сергуниной, предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается в $4 млрд.

«После запуска канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности. Инвестор сможет эксплуатировать ее в течение 22 лет. Проектом не предусмотрено финансовое участие города ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации», — приводит слова Сергуниной агентство городских новостей «Москва».

Новая воздушная трасса свяжет два района, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время пассажиров в пути с 45 минут до семи. Также канатная дорога поможет разгрузить Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии поземки. Прогнозируемый пассажиропоток составляет до 19 тыс. человек в сутки. Оплатить проезд будет возможно при помощи карты «Тройка».

По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова, в случае успешной реализации проекта инвесторы, компания BPS International и Doppelmayr Seilbahnen GmbH, могут локализовать производство компонентов канатных транспортных систем в Москве. Оборудование для строительства канатной дороги в «Лужниках» швейцарского производства, разработкой кабин занималась компания Lamborghini.

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