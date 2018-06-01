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В Киеве опровергли информацию о наезде авто из кортежа Порошенко на подростка

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Администрация украинского президента Петра Порошенко опровергла информацию о том, что автомобиль, сбивший на пешеходном переходе в Киеве подростка, состоял в кортеже главы государства. Об этом там сообщили изданию «Украинские новости» в четверг, 31 мая.

В пресс-службе также отрицательно ответили на уточняющий вопрос о том, сопровождала ли кортеж попавшая в ДТП машина.

При этом в правоохранительных органах признали, что участником аварии стал полицейский автомобиль, который выполнял спецзадание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 31 мая на улице Григоренко в Дарницком районе украинской столицы. Как сообщалось, Volkswagen из кортежа Порошенко сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, скорая доставила его в больницу. В транспортном средстве находились двое сотрудников полиции, проверка на алкотестере показала, что оба они были трезвые.  

В марте этого года кортеж президента Украины сбил пенсионера в центре Киева. Пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика, в результате чего и попал под машину. 

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