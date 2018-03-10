СМИ узнали о состоянии сбитого кортежем Порошенко пенсионера

Пенсионер, который попал под колеса автомобиля из кортежа президента страны Петра Порошенко, находится в реанимации. Как сообщили в субботу, 10 марта, украинскому порталу «Вести» врачи, состояние 87-летнего Василия Мисника ухудшилось.

Изданию удалось узнать, что пострадавший мужчина в прошлом руководил Юго-Западным окружным управлением материально-технического и военного снабжения МВД СССР. На пенсию он вышел в должности полковника, его неоднократно отмечали разными наградами.

Инцидент с участием президентского кортежа произошел в центре Киева 6 марта. По словам очевидцев, пожилой мужчина попал под машину, перебегая дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Ударом пенсионера отбросило на несколько метров, но несмотря на это он смог подняться самостоятельно.

Как сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, пострадавший взял всю вину за произошедшее на себя. Он также уточнил, что пенсионера уже прооперировали, на тот момент его состояние оценивалось как нетяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.