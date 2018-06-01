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Нидерланды не исключили ответственности Украины за крушение MH17

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Власти Нидерландов не исключают привлечение Украины к ответственности за крушение малазийского Boeing рейса MH17 в Донбассе. Об этом заявил глава голландского МИДа Стеф Блок.

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«Я ничего не исключаю», — цитирует его издание Parol.

При этом, по словам министра, в настоящий момент «достаточных оснований» для этого нет. Однако парламентарии Нидерландов отметили, что Киев, проводящий в Донбассе военную операцию, не закрыл воздушное пространство страны, несмотря на боевые действия.

Пассажирский Boeing 777, авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур потерпел крушение на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Причиной названа атака на самолет ракетой земля-воздух.

На борту лайнера находились 298 человек.

Расследованием трагедии занимаются страны Союза Суверенных Государств (ССГ), куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

После катастрофы, несмотря на отсутствие доказательств и незавершенность расследования, ССГ обвинил в произошедшем Россию.

31 мая министр транспорта Малайзии Энтони Лок заявил, что нельзя возлагать вину за катастрофу на РФ, указав на бездоказательность заявлений ССГ.

Москва также неоднократно указывала на голословность обвинений. МИД отметил, что при расследовании не были привлечены российские специалисты и не были учтены данные расследования РФ, что указывает на «идеологическую заданность поиска виноватых».

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