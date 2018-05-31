Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Skype

Пользователи Skype по всему миру, в том числе в России, жалуются на перебои в работе мессенджера.

Первые сообщения появились около 18:00 по мск 31 мая. Люди сообщают, что не могут подключиться к сервису, а сообщения не доходят до адресата. Также наблюдаются проблемы с голосовыми звонками, пишет портал Downdetector.

Наиболее серьезные сбои в работе Skype зафиксированы в Японии, Великобритании и в Нидерландах. В России о проблемах сообщают в первую очередь жители Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось о сбоях в работе WhatsApp из-за спам-сообщения, при нажатии на которое мессенджер зависает.